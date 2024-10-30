En Yüksek Altın Rezervlerine Sahip İlk 10 Ülke

Yağmur Dinç

Altın rezervleri, bir merkez bankası veya hükümet tarafından finansal varlık olarak tutulan altın miktarını ifade eder. Bu rezervler bir tür para istikrarı olarak hizmet edebilir ve ekonomik belirsizlik zamanlarında güvenlik sağlayabilir.

Bu sistem, bir ülkenin para biriminin değerini sabit miktarda altına bağlıyor ve ülkelerin para arzını desteklemek için büyük miktarda altın rezervi bulundurmasını gerektiriyordu.

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri 19. yüzyılın sonlarında önemli miktarda altın rezervi biriktirmeye başladı. 1934 Altın Rezervi Yasası ile altın mülkiyeti özel kişilerden ABD Hazine Bakanlığı'na devredildi ve ülkenin rezervleri önemli ölçüde arttı.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, ABD dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkesi olup, bu miktar Fransa, İtalya ve Almanya'nın toplam rezervine neredeyse eşit.

İşte dünyada en fazla altın rezervine sahip ilk 10 ülkenin listesi.

1- ABD

ABD, yaklaşık 8.133,46 ton altın rezerviyle dünyada ilk sırada yer alıyor ve toplam döviz rezervlerinin yaklaşık %72,41'ini oluşturuyor.

Bu önemli miktardaki varlık, öncelikle Fort Knox, Denver Darphanesi ve West Point Külçe Deposu gibi güvenli yerlerde saklanıyor.

2- ALMANYA

İkinci sırada yer alan Almanya, 3.352,65 ton altın rezervine sahip olup, bu rakam ülkenin toplam döviz rezervlerinin yaklaşık %71,46'sına denk geliyor.

Almanya'nın altınları çoğunlukla Frankfurt'taki Bundesbank kasaları ve New York ile Londra'daki yabancı depolama tesislerinden getirilen altınlar da dahil olmak üzere çeşitli güvenli yerlerde saklanıyor.

3- İTALYA

İtalya, 2.451,84 ton altın rezerviyle dünya genelinde üçüncü sırada yer alıyor ve döviz rezervlerinin yaklaşık %68,33'ünü oluşturuyor.

Bu rezervler, çoğunlukla Roma'da ve ülke genelindeki diğer güvenli yerlerde saklanan, İtalya Merkez Bankası tarafından yönetiliyor.

4- FRANSA

Fransa, 2.436,88 ton altın rezerviyle dördüncü sırada yer alıyor ve toplam döviz rezervlerinin yaklaşık %69,99'unu oluşturuyor.

Bu varlıklar Banque de France tarafından yönetiliyor ve Paris ve diğer lokasyonlarda güvenli bir şekilde saklanıyor.

5- RUSYA

Beşinci sırada ise 2.332,74 ton altın rezerviyle Rusya Federasyonu yer alıyor ve bu da toplam döviz rezervlerinin yaklaşık %29,47'sini oluşturuyor.

Rusya, jeopolitik gerginlikler ve Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ABD dolarına olan bağımlılığından kurtulma stratejisi kapsamında son yıllarda altın varlıklarını agresif bir şekilde artırıyor.

6- ÇİN

Altıncı sırada ise Çin yer alıyor. Çin'in altın rezervi 2.191,53 ton olup, bu rakam ülkenin toplam döviz rezervlerinin yaklaşık %4,91'ini oluşturuyor.

Çin Merkez Bankası, varlıklarını çeşitlendirmek ve ABD doları gibi yabancı para birimlerine olan bağımlılığını azaltmak amacıyla son on yılda altın varlıklarını kademeli olarak artırdı.

7- JAPONYA

Japonya, 845,97 tonla en fazla altın rezervine sahip ülkeler arasında yedinci sırada yer alıyor ve toplam döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturuyor.

Japonya Merkez Bankası, bu rezervleri esas olarak son yıllarda uygulanan niceliksel genişleme gibi agresif para politikalarının ortasında enflasyona ve döviz kuru dalgalanmalarına karşı bir koruma olarak tutuyor.

8- HİNDİSTAN

Hindistan, döviz rezervlerinin yaklaşık %9'unu oluşturan 800,78 ton altın rezerviyle sekizinci sırada yer alıyor.

Altın, Hindistan'da büyük bir kültürel öneme sahiptir; zenginlik ve statünün simgesi olarak kabul edilir ve yıl boyunca çeşitli ritüellerin ve kutlamaların ayrılmaz bir parçasıdır.

9- HOLLANDA

612,45 ton altın rezerviyle (toplam döviz varlıklarının yaklaşık %61'i) dokuzuncu sırada yer alan Hollanda, güvenlik amaçlı olarak önemli varlıklarını öncelikle ulusal kasalarda saklamaktadır.

Hollanda Merkez Bankası, tarihsel olarak bu varlıkları, küresel veya Avrupa'daki ekonomik belirsizlik veya krizlerde güveni sağlamanın yanı sıra finansal istikrarı sağlamak açısından önemli görmüştür.

10- TÜRKİYE

Türkiye, 2024 yılı itibarıyla 584,93 ton altın rezerviyle dünyada onuncu sırada yer alırken, bu rakam önceki yıllara göre önemli bir artışa işaret ediyor.

Türkiye Merkez Bankası, küresel merkez bankaları arasında altının en büyük alıcılarından biri olarak ortaya çıktı ve rezervlerini 2017'deki 114 tondan bugünkü seviyelerine önemli ölçüde artırdı.

Türkiye'nin döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 34'ünün altın olarak tutulması, altının ülke ekonomisindeki önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

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