En yüksek asgari ücreti veren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye sıralamada kaçıncı oldu

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Eurostat tarafından yapılan bir araştırma sonucunda ülkeler asgari ücretlerine göre sıralandı. Dikkate alınan verilerine göre ülkelerin brüt asgari ücretleri ile dünya geneli sıralamaları şaşırttı.

Her ülkede geçerli olan para biriminin değişkenlik göstermesi nedeniyle brüt asgari ücretler güncel döviz kuruna çevrilerek sıralama oluşturuldu.

2025 yılında yapılan asgari ücret zammıyla birlikte brüt asgari ücretin 26 bin 5 lira seviyesine ulaşmasının ardından güncel döviz kuruyla Türkiye’de asgari ücret 686.81 Euro oldu.

Bakın dünya genelinde yapılan araştırmalar sonucunda en çok asgari ücret veren ülkeler listesinde ülkemiz kaçıncı sırada yer aldı.

TÜRKİYE SIRALAMASIYLLA ŞAŞIRTTI

En yüksek asgari ücret veren ülkeler sıralamasında Lüksemburg, 2 bin 638 Euro brüt asgari ücret ile listenin zirvesine yerleşti. Ülke, düşük enflasyon ve işsizlik oranlarıyla istikrarlı bir ekonomiye sahip.

CNBC-e'de yer alan habere göre, Lüksemburg’un ardından İrlanda 2 bin 288 Euro ile ikinci sırada, Hollanda ise 2 bin 193 Euro ile üçüncü sırada yer aldı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Almanya, asgari ücrete yüzde 4,9 zam yaparak 2 bin 161 Euro'ya yükseltti ve Avrupa'da 4. sıraya yerleşti.

Güncel döviz kuru dikkate alındığında, Türkiye'de net asgari ücret 583,78 Euro'ya, brüt asgari ücret ise 684.81 Euro'ya denk geliyor. Bu rakamlarla Türkiye, Avrupa'da 27 ülke arasında 20. sırada bulunuyor.