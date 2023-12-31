EN ZEVKLİ YILBAŞI OYUNLARI 2024! Evde olan oynasın, yıllarca unutamayacak... Evde yeni yıla girecek olanlar için eğlenceli vakit geçirilen oyunları derledik. İşte en zevkli yılbaşı oyunları 2024!

ensonhaber.com

Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla yılbaşı araştırması gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 56,8’i yılbaşı kutlaması yapmayacağını belirtiyor. Kutlama yapacağını belirtenlerin yüzde 86,6’sı yılbaşını evinde geçireceğini ifade ederken; kutlamaya eşlik edenlerin başında yüzde 61,5 ile aile geliyor.

Yapılacak etkinlikler arasında TV’de eğlence programları izlemek yüzde 55 ile ilk sırada yer alıyor.

TV izlemek yerine oyun oynamak, bu yıl daha farklı ve eğlenceli bir seçim olabilir.

Ailenizle ve arkadaşlarınızda oynayabileceğiniz en zevkli yılbaşı oyunlarını yapay zekaya sorduk.

ChatGPT'ye göre yılbaşında evde oynanabilecek oyunlar şu şekilde:

Yılbaşı Bingo:

Özel bir yılbaşı bingo kartı hazırlayın. Kartlarda yılbaşı temalı resimler, kelimeler veya aktiviteler olsun.

Herkesin bir kart almasını sağlayın ve ardından bir bingo çekmecesi kullanarak sırayla numaraları çekin.

Kartındaki numaralara uygun olanları işaretleyen ilk kişi "Bingo!" diye bağırır ve bir ödül kazanır.

Yılbaşı Şarkıları Karaoke:

Yılbaşı gecesinde popüler yılbaşı şarkılarından oluşan bir karaoke partisi düzenleyin.

Herkesin favori şarkılarını söylemesine ve eğlenmesine izin verin.

Yılbaşı Film Maratonu:

Yılbaşı temalı filmleri izlemek için bir film maratonu düzenleyin.

"Buddy the Elf" veya "Home Alone" gibi klasik yılbaşı filmleri seçebilirsiniz.

Yılbaşı Hediyeleri Saklama Sürprizi:

Her katılımcıya bir hediye verin ve bir odaya gizlice yerleştirin.

Oyunun başında herkes, odada kendi hediyesini aramak için ipuçları alır.

Hediyeleri bulan ilk kişilere özel bir ödül verin.

Yılbaşı Temalı Kelime Oyunu:

Yılbaşı temalı bir kelime oyunu düzenleyin. İlgili kelimeleri içeren kartlar hazırlayın.

Herkesin bir kart çekip, belirli bir süre içinde o kelimeyi diğerlerine açıklamasını sağlayın.

Yılbaşı Hatıra Defteri:

Katılımcılara bir hatıra defteri verin ve yılbaşı dilekleri, anıları veya komik hikayeler yazmalarını isteyin.

Daha sonra defterleri bir araya getirip, hatıra olarak saklayabilirsiniz.

Yılbaşı Kahramanı Kostüm Yarışması:

Katılımcıları yılbaşı temalı kostümlerle yarışmaya davet edin.

En yaratıcı, komik veya güzel kostüme sahip kişilere ödüller verin.