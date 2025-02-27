Hüseyin Topuz

Orucu bozacak durumlar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti hakkında birçok soru gündeme gelmeye başladı.

Vatandaşlar bazı konularda meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na merak ettikleri soruları yönelterek cevap arıyorlar.

Cevabı en çok merak edilen sorular arasında ise "Endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak orucu bozar mı?" sorusu yer alıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında yer alan "Endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak orucu bozar mı?" sorusunun cevabını sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak orucu bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Midedeki hastalığı tespit amacıyla mideyi görüntülemek veya mideden parça almak için yaptırılan endoskopide, ağız yoluyla mideye tıbbî bir cihaz sarkıtılmakta ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonlardaki hastalığı teşhis etmek amacıyla bağırsak içini görüntülemek veya parça almak için yapılan kolonoskopide, makattan bağırsaklara cihaz gönderilmekte ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonoskopide genellikle, endoskopide ise bazen, incelenecek alanın temizliğini sağlamak amacıyla cihaz içinden su verilmektedir.

Endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak; yeme, içme anlamına gelmemekle birlikte, cihaz içinden su verildiğinde oruç bozulur. Ancak söz konusu işlemlerde cihazların kullanımı sırasında sindirim sistemine su, yağ ve benzeri bir madde girmemesi durumunda endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak, orucu bozmaz.