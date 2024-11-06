Enflasyon farkı bekleyene müjde! Maaşa dahil edilecek...

Yağmur Dinç

Enflasyon farkı, milyonlarca emekli tarafından araştırılan bir konu.

Emekli vatandaşlar, yıl sonunda oluşacak enflasyon farkı kapsamında maaş alacak.

Zamları etkileyecek olan 6 aylık enflasyon oranı, emeklilerin cebini rahatlatacak.

Bu kapsamda, şimdiden 4 aylık fark netleşti.

YÜZDE 12

2024 yılının temmuz ayından bu yana aylık enflasyon oranları temmuz için yüzde 3,32, ağustos için yüzde 2,47, eylül için yüzde 2,97 ve ekim için yüzde 2,88 olarak açıklandı.

Bu dört aylık süreçte, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 12,06’lık bir enflasyon farkı oluşmuş durumda.

Bu oran, emeklilerin maaşlarına Ocak 2025’te yapılacak zam oranına dahil edilecek.