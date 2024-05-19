Engelli sporcuların kullandıkları tekerlekli sandalyelerin tekerlekleri bakın neden eğimliymiş… Tekerlekli sandalye sporcularının kullandıkları sandalyelerin tekerleri normallerine göre daha eğilimli olur. Neden böyle olduğu hakkında çoğu kişinin her ne kadar bir fikri olmasa da aslında arkasında muhteşem bir mühendislik ve tasarım yatan bu eğimin sebebi bakın neymiş…

ensonhaber.com

Birçok spor alanında başarıları ile izleyenleri gururlandıran engelli sporcular, normal zamanlarda gördüğümüz tekerlekli sandalyelerden farklı olarak eğimli tekerlere sahip olan sandalyeler kullanırlar.

Her ne kadar sıradan bir detay olarak görünse de kamber adı verilen ve belli bir açıyla tasarlanan bu sandalyelerin sporculara birçok avantaj sağlar.

Asıl amacını çoğu kişinin bilmediği bu eğim aslında tam bir mühendislik ve tasarım harikası olarak kabul edilir. Bakın bu eğimin avantajları nelermiş…

Sandalye tekerleri neden eğimli olur…

Kamber adı verilen bu eğimli tekerler sandalyenin daha küçük bir yarıçapta dönmesini sağlar ve böylelikle sporcular sıkı dönüşler yaparak rakiplerine daha kolay manevra yapıp geçmelerini kolaylaştırırlar.

Eğimli tekerlekler aynı zamanda tekerlekli sandalyenin yanal devrilmeye karşı daha dirençli olmasını sağlar. Bu, özellikle basketbol veya tenis gibi hızlı ve ani yön değişiklikleri gerektiren sporlarda büyük avantaj sunar.

Aynı zamanda bu eğim tekerleklerin yere daha geniş bir alanla temas etmesini sağlar. Bu sayede sporcu, tekerlekli sandalyenin itme sırasında daha fazla kavrama sağlamasıyla daha hızlı ve ivmeli şekilde hareket eder. Yüksek derece kamber, tekerlekli sandalyeyi daha dengeli hâle getirirken düşük kamber daha iyi hız ve düz çizgi performansı sunar.