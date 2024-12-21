Erbain soğukları nedir? Erbain soğukları ne zaman?

Hüseyin Topuz

‘Erbain’ olarak bilinen kış mevsiminin en soğuk günleri için geri sayım başladı.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece birden düşmesi bekleniyor.

Halk arasında ‘Erbain’ olarak bilinen kış mevsiminin en soğuk günleri hakkında aramalar hız kazandı.

Bu dönem, özellikle yaşlılar ve hassas bireyler için dikkat edilmesi gereken bir süreç olarak kabul edilmektedir.

Peki, "Erbain soğukları nedir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

"Erbain soğukları," kış mevsiminde özellikle Türkiye'de kullanılan bir terimdir ve kışın en soğuk ve zorlu dönemi ifade eder.

Bu dönem, genellikle Aralık sonu ile Ocak sonu arasında 40 günlük bir süreyi kapsar. "Erbain" kelimesi Arapça kökenli olup "kırk" anlamına gelir.

Erbain soğuğu, hava sıcaklıklarının oldukça düşük olduğu, kar ve buzlanmanın sıkça görüldüğü bir zaman dilimidir.

Bu dönem, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için zorluklar getirebilir ve günlük yaşamda da çeşitli sıkıntılara neden olabilir.

Özellikle köylerde ve kırsal alanlarda, bu soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması önemlidir.