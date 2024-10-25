Ergin Ataman Fenerbahçe'ye karşı! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 5. haftasında sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

Panathinaikos'u konuk edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan takımıyla 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 37 müsabakanın 20'sini Panathinaikos kazanırken, 17'sini ise Fenerbahçe Beko kazandı.

Fenerbahçe Beko’da sakatlığı devam eden Scottie Wilbekin’in yanı sıra Sertaç Şanlı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın bilgileri...

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 25 Ekim Cuma (bugün) günü saat 20:45'te başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.