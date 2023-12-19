Erimeyen kabak tatlısı mümkün! Herkes bu usulü soracak... Bal kabağı tatlısı yaparken dikkat edilmesi gereken püf nokta sayesinde artık hem lokum gibi olacak hem de erimeyecek. İşte kabak tatlısının sırrı...

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Kabak tatlısı, balkabağı, helvacı kabağı ya da kestane kabağıyla yapılan bir tür tatlıdır.

Şerbetli sayılabilecek olan kabak tatlısını yapmak, bazı püf noktalarına dikkat etmeyi gerektirir. Aksi halde sulu olur veya eriyip gider.

Tam kıvamında kabak tatlısı yapmak için bilmeniz gerekeni açıklıyoruz! Herkes tarifini isteyecek...

Balkabağı tatlısının erimemesi için bu usulü uygulayınız.

Şeker uykusu

Kabak tatlısı yaparken ilk dikkat edilecek husus kabakların şekere yatırılıp bir gece boyunca bekletilmesidir.

Gece boyunca şekere yatırılan kabaklar kendi suyunu bırakır, bu durumda kabak tatlısını pişirirken su koymanıza da gerek kalmayacaktır.

Ekstra sulanmadığından kendi suyu ile pişecek ve kıvamını koruyacaktır.