Erkek mi, kadın mı? Gördüğünüz ilk bacak karakterinizi okuyor... Bu hızlı kişilik testi size bazı insanların diğerlerinden nasıl daha iyi iletişim becerilerine sahip olduğunu söyleyecektir. Ne tür bir iletişimci olduğunuzu bilmek için resme çok dikkat edin.

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Optik İllüzyonlar, zihninizi kandırarak gerçek görüntüden farklı bir şey görmenizi sağlayan zeka oyunlarıdır.

Bu akıllara durgunluk veren resimler çoğu zaman herkesi şaşkına çeviriyor. Ancak bu resimler izleyicinin kafasını ne kadar karıştırsa da, izleyici bu yanılsamaların ne anlama geldiğini her zaman merak ediyor.

Bunların çoğu IQ seviyenizi anlattığını iddia etse de, bazı resimler aynı zamanda kişiliğinizin gizli özellikleri hakkında da fikir verir.

Resimde ilk bakışta kadın bacağı mı, yoksa erkek bacağı mı görüyorsunuz?

Beyaz bacaklar bir kadına ait, siyah bacaklar bir erkeğe ait gibi görünebilir ancak sizin hangisini ilk fark ettiğiniz önem taşıyor.

Dikkatinizi çeken ilk şey çevrenizdeki herkesle ne kadar iyi iletişim kurduğunuzu ortaya çıkaracaktır.

İşte gördüklerinize göre kişilik analiziniz...

1. Adamın Bacağı:

Eğer gözünüze çarpan ilk şey erkeğin bacağıysa, doğrudan iletişim kurmayı tercih eden kişi sizsiniz. Aklından geçeni söylüyorsun. Düşüncelerinizi ve duygularınızı formüle etmekte ve bunları insanlarla paylaşmakta hiçbir sorun yaşamazsınız. Ve bu şaşırtıcı bir şey çünkü pek çok insan sizin aksine, fikrini açıklığa kavuşturma cesaretine sahip değil.

2. Kadının Bacağı:

Eğer erkeğin bacağı yerine önce kadının bacağını görüyorsanız, bir şey söylemeden önce düşünen birisiniz demektir. Bazen duygularınızı sözlerinizle eşleştirmek için zaman ayırırken bazen de birbiriyle çelişen şeyler söyleyebilirsiniz.

3. Her iki bacak:

Her iki bacağınızı da görüyorsanız, resme baktığınız anda, konuşmadan önce düşünmeyen türden birisiniz demektir. Güçlü fikirleriniz var ve bunları aklınıza gelir gelmez dile getirmeyi seviyorsunuz.