Erkeklere de ödenecek! Şartlar açıklandı; En az 10.852 lira...

Yağmur Dinç

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), dul maaşına ilişkin açıklamada bulundu.

Son olarak "erkekler de alabilecek" haberi ile gündem olan dul maaşı için "2008 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, SSK'den aylık alan ve vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği belirtildi.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığından aylık alan ve vefat eden eşin ise en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü olduğu takdirde, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği kaydedildi.

2025 DUL MAAŞI ÜCRETİ

Dul ve yetimleri aylıklarına yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. Hisse oranına göre dul ve yetim maaşı ocak ayında yükseldi. Temmuz-Aralık 2024 döneminde 3030 TL olan yüzde 25 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı 3647,2 TL oldu.

Vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise: Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak.