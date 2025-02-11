ERKEN FİNAL: Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında karşı karşıya geliyor.
Futbolseverler Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı 12 maçın sadece üçünü kaybeden Manchester City, buna rağmen rakibine üç farklı sezonun eleme turunda elendi.
Son dönemde aldığı kötü sonuçlar ile dikkat çeken Guardiola ve öğrencileri Real Madrid maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
Çift maçlı eleme sisteminin uygulanacağı play-off turunda ilk maçlar 11-12 Şubat rövanş maçları ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynayacak.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Manchester City - Real Madrid maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Manchester City - Real Madrid maçının bilgileri...
Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman?
Manchester City - Real Madrid maçı 11 Şubat Salı (bugün) günü saat 23:00'de oynanacak.
Etihad Stadyumu'nda oynanacak maç tabii spor platformundan yayınlanacak.