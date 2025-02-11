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ERKEN FİNAL: Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ERKEN FİNAL: Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım başladı. İşte maçın detayları...