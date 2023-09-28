Erman Toroğlu’dan Beşiktaş için ağır sözler! "Ölmüş, ağlayanı yok" Trendyol Süper Lig’in 3. Hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor’a konuk oldu. Beşiktaş’ın mağlubiyetinin ardından maçı eleştiren isimlerden biri de Erman Toroğlu oldu. Usta yorumcu açtı ağzını yumdu gözünü.

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Trendyol Süper Lig’de heyecan tam gaz devam ediyor.

3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında şaşırtıcı bir şekilde 4-2 mağlup oldu.

Beşiktaş'ın mağlubiyeti, takımın son haftalardaki performansıyla örtüşmeyen bir sonuç olarak öne çıktı.

Bu durum, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in üzerinde artan baskıyı ve eleştirileri de beraberinde getirdi.

Bu beklenmeyen sonuçla ilgili olarak, deneyimli yorumcu Erman Toroğlu A Spor ekranlarında flaş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş hakkında sarf ettiği sözler gündemi sarsarken, tecrübeli çalıştırıcının kullandığı ifadeler büyük ilgi çekti.

Erman Toroğlu'ndan ağır sözler!

Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından değerlendirmede bulunan usta yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Takımın ritimsizliğini ben mi çözeceğim? Çözecek adam teknik adam. Ben görüyorum ritimsizliği, formsuzluğu, laubaliliği, güçsüzlüğü. Zeminse iki taraf için de aynı sorun. İlk yarı çok kötü bir Beşiktaş var.

"Rakip tam takım olur yenilir geçersin ama Adana Demirspor'un neredeyse bir takımı yok. Buna rağmen canla başla mücadele ediyorlar ama aynı tempo aynı istek Beşiktaş'ta yok. Aboubakar yere düşüyor ve düşerken hakeme bakıyor falan bunlar hep güçsüzlüğün göstergesi. Beşiktaş'ta akortsuzluk var. Seyirci-yönetim-teknik adam üçgeninde bozukluk var."

“Ölmüş ağlayanı yok”

Teknik direktör Şenol Güneş’e de eleştiride bulunan Erman Toroğlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Beşiktaş ölmüş, ağlayanı yok. Yönetim ile seyirci dalaşıyor. Teknik direktör işi gücü bırakmış ona "Abi", buna 'Kardeş' diyor. Alın işte, Beşiktaş'ı ne hale getirdiniz! Sahada Beşiktaş'ın varlığı yok!

Aboubakar seni yarı yolda bıraktı gitti. Şu an en fazla para verdiğin adam bu. Sen Salih'i 3 paraya oynatıyorsun, çocuk iyileştirme istiyor. Bunu hala yapmıyorsun, yaptırmıyorsun ve çocuğu kolundan tutup itiyorsun.

Çıkıp da basın toplantısında bana hikaye anlatma. Çocuğu savuruyor ama bir cümle kullanmıyor. O durumdaki bir futbolcuya bunu yapamazsın. Bir teknik adam futbolcusuna bunu yapamaz. Aboubakar'ı da itsene göreyim boyunu kaç santim. İt bakayım Aboubakar'ı da ne yapıyor sana kolundan tutup savuruyor mu savurmuyor mu!"