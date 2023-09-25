Erman Toroğlu’ndan Fenerbahçe maçı için zehir zemberek sözler! "Büyük rezillik" Süper Lig’in 6. haftasında, Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirme yapan Erman Toroğlu, çok sert eleştirilerde bulundu. Toroğlu’nun sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

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Türkiye Süper Lig'de heyecan, 6. hafta mücadeleleri ile devam etti.

Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu ve mücadeleyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe, sezonun başından itibaren çıktığı altı maçı da kazanarak 6'da 6 yapmayı başardı.

Maçın tartışmalara neden olan golü, 43. dakikada yaşandı.

Fenerbahçe'nin Bosna-Hersekli golcüsü Edin Dzeko, ceza sahasına sol kanattan açılan ortada topu kontrol ederek sağdan içeri kat eden İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi.

İrfan Can Kahveci, şık bir çalımla defans oyuncusunu geçerek attığı şutta topu ağlarla buluşturarak Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.

Gol kararı sosyal medyayı ikiye böldü

Pozisyonun başlangıcında Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Dusan Tadic ile ver-kaç yaparak etkili bir atak geliştirdi. Bu atak sonucunda Fenerbahçe, önemli bir gol buldu. Ancak golün hemen ardından hakem Atilla Karaoğlan, ofsayt ihtimalini değerlendirmek üzere VAR sisteminin yardımını talep etti.

VAR sistemi, Dusan Tadic'in pozisyonunu incelemek için 3 dakika boyunca süren bir kontrole başladı. Sonuçta, VAR incelemesi sonucunda golün geçerli olduğu kararına varıldı. Hakem, VAR kontrolünün ardından gol kararını onayladı ve orta noktayı göstererek maça devam edildi.

Erman Toroğlu esti gürledi!

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından A Spor’da maçı yorumlayan Erman Toroğlu, gol pozisyonu hakkında şu sözleri kullandı:

"Burada Dusan Tadic'in ayağının burnu önde. Bence ofsayt. Neredeyse 20 dakika uğraştılar pozisyondan sonra ben bundan rahatsız oldum ve güvenmiyorum."

Ayrıca Edin Dzeko’ya kırmızı kart verilmesi gerektiğini belirten Toroğlu, “Dzeko’nun topsuz alanda yaptığı harekete kırmızı vermemek gerçekten büyük bir rezillik. Her hafta yeni bir skandal.” dedi.