Muharrem ayı ne zaman? 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü tarihi... Muharrem ayı hakkında aramalar hız kazandı. Peki 2024 Muharrem ayı ne zaman? İşte Muharrem ayı başlangıç tarihi...

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Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için geri sayım başladı.

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı yaklaştıkça heyecan artıyor.

Bazı gelenekleri bulunan Muharrem ayı ibadet ve güzellik ayıdır. Bu ay içerisinde bol bol ibadet yapılmalıdır.

Vatandaşlar arama motorlarında 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü tarihlerini araştırmaya başladı.

Peki 2024 Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler..

2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

2024 yılı Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü olarak kabul edilmektedir.

Aşure günü ne zaman başlıyor?

Muharrem ayının onuncu günü, Aşura Günü olarak bilinir ve İslam aleminde büyük bir öneme sahiptir.

Aşure günü 16 Temmuz 2024 Salı günü başlıyor. Aşure günü 5 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.