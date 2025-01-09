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Deprem kuşağında olan ülkemizde her gün farklı şehirlerde depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak 8 Ocak 2025 Çarşamba günü Erzurum’un Pasinler ilçesinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılar peş peşe geldi.

Sabah 04.00 sularında yaşanan depremin ardından yapılan uyarılar tedirgin etti. Sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan depremlerin ardından dikkat çeken uyarılarda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

Oluşan kırık hakkında 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirten Prof. Dr. Ercan yaptığı açıklama ile edişe yarattı.

7’DEN BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR

Yaşanan depremlerin ardından sosyal medya platformu olan X hesabı üzerinden paylaşımlar yapan Ercan, Pasinler’de gerçekleşen deprem hakkında yaptığı değerlendirme ile dikkat çekti.

Ercan, bölgenin gerildiğini belirterek yaptığı açıklamasında, “Erzurum- Pasinler’de M 4,5'lık deprem, Kuzey Anadolu kırığının, Doğu Anadolu kırığını biçip kuzeydeki Kafkasya parçasını 30 km sola attığı, sol yanak atımlı kırık üzerinde üzerinde olmuştur. Bu kırık M7 den büyük depremler üretir. Bölge geriliyor ancak yıkıcı deprem ne zaman olur bilmiyoruz.” İfadelerini kullandı.