Esas Oğlan dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak? İşte konusu ve oyuncuları

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Romantik komedi türündeki yeni dizi Esas Oğlan, hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Hadise’nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı bu dizide, yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolleri paylaşıyor.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu dizinin, senaryosunu ise Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk’ün kaleme alıyor.

Esas Oğlan dizisi hangi platformda yayınlanacak? İşte dizinin yayın tarihi, konusu ve tüm detaylarıyla merak edilenler…

ESAS OĞLAN DİZİNİN KONUSU

Romantik komedi dizisi Esas Oğlan, aşk hayatında istedikleri mutluluğu bulamayan iki tamamen zıt kadının, hayallerindeki "doğru erkeği" bulmak için çıktıkları macerayı konu alıyor.

NEREDE YAYINLANACAK?

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Esas Oğlan dizisinin yayın tarihi ve platformu netleşti.

Hadise’nin oyunculuk kariyerindeki ilk deneyimi olan ve iki özel parça hazırladığı bu romantik komedi dizisi, 22 Kasım 2024 Cuma günü itibariyle her Cuma GAİN’de izleyicilerle buluşacak.

OYUNCU KADROSU

· Hadise

· Seda Bakan

· Şükrü Özyıldız

· Serhat Teoman

· Ali İhsan Varol

· Ali Yoğurtçuoğlu

· Bestemsu Özdemir

· Burak Yörük

· Cemal Hünal

· Ekin Mert Daymaz

· Fırat Çelik

· Gürgen Öz

· İsmail Demirci

· Kubilay Aka

· Özgün Çoban

· Rıza Kocaoğlu

· Yağız Can Konyalı

· Yılmaz Bayraktar