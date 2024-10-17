Eşek ve at etini en çok kullanan iller belli oldu! İşte o iller...

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan sağlığı için zararlı olacak gıdalar özelinde açıkladığı taklit ve tağşiş listesinde en çok kırmızı etteki düzenbazlık dikkat çekmişti.

Türkiye Gazatesi’nde yer alan habere göre, Türkiye’de en çok hangi ilde müşterilere at veya eşek eti yedirildiği de ortaya çıktı.

Yayınlanan hileli gıdalar listeyle birlikte o iki şehrin adı ön plana çıktı. Bakın hangi en çok hangi şehirlerde at ve eşek eti yedirilmiş.

2 İL RESMEN BİRBİRİYLE YARIŞMIŞ!

Hileli gıdalar listesine yer alan bilgilere göre, Adana ve Sakarya eşek ve at eti tespitinde adeta birbiriyle yarıştı.

2 Ekim tarihi itibariyle paylaşılan listede Adana'dan 9, Sakarya'dan da 6 işletme yer aldı.