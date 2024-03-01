Eski Beşiktaşlı gol krallığında Ronaldo ile yarışıyor! 25 maç 25 Gol 4 Asist

2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca bu sezonki performansıyla göz dolduruyor.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Çin takımlarından Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Talisca burada 3 sezon geçirdikten sonra 2021 yılında Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Nassr'a transfer oldu.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde attığı goller ile adından söz ettiren Talisca bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.
Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Talisca gol krallığında yıldız isimle yarışıyor.
Al Nassr'ın gol yükünü taşıyan bu ikili bu sezon kıyasıya bir mücadele veriyor.
25 gol kaydetti
Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 25 gol kaydetti. Talisca'nın ayrıca 4'te asisti bulunuyor.
Talisca son olarak Al Nassr'ın sahasında Al Hazm ile 4-4 berabere kaldığı maçta 3 gol atarak dikkat çekti.