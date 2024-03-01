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Eski Beşiktaşlı gol krallığında Ronaldo ile yarışıyor! 25 maç 25 Gol 4 Asist

Eski Beşiktaşlı gol krallığında Ronaldo ile yarışıyor! 25 maç 25 Gol 4 Asist Bir dönem Beşiktaş formasıda giyen Anderson Talisca, Al Nassr takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Anderson Talisca'nın bu sezonki istatistikleri..