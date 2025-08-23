Eski Beşiktaşlı Hugo Almeida TFF 1. Lig ekibinin başına geçiyor! İşte yeni adresi...

TFF 1. Lig’de sezona istediği gibi başlayamayan Hatayspor, teknik direktör değişikliğine gidiyor.
İlk iki haftada puan alamayan Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin ile yollar ayrıldı.
Geçtiğimiz haftalarda Murat Şahinin istifasının ardından teknik direktör arayışlarına giren Hatayspor, Beşiktaş'ın eski yıldızı Hugo Almeida ile pensipte anlaştı.
Hugo Almeida, 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyerken, siyah-beyazlı takımda 110 resmi maçta, 47 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.
Henüz resmi açıklama yapılmazken, Hugo Almeida’nın kısa süre içinde Hatayspor'un başına geçmesi bekleniyor.
Hatayspor, TFF 1. Lig’in üçüncü hafta maçında Pazar günü saat 21.30'da Ümraniyespor’a konuk olacak.