Eski Galatasaraylı durdurulamıyor! 3 maç 2 gol 2 asist! Galatasaray'ı pişman eden performans Galatasaray'ın sezon başında Benfica'ya sattığı Kerem Aktürkoğlu yeni takımında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Hüseyin Topuz

2024/2025 sezonunun başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu performansıyla göz dolduruyor.

Kerem Aktürkoğlu Benfica forması ile çıktığı 3 resmi maçta gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Futbola 2011 yılı sonunda Gölcükspor altyapısına girerek başlayan Aktürkoğlu; 2013'te Hisareynspor'a transfer oldu.

5 Eylül 2014'te İstanbul Başakşehir ile sözleşme imzalayarak kulübün U-17 takımında oynamaya başlayan Kerem Aktürkoğlu 2015'te kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.

Başakşehir'le sözleşmesinin devam ettiği dört yıl boyunca hiç maça çıkamayan Kerem Aktürkoğlu kariyerinde daha sonra Bodrumspor, Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor ve Galatasaray formaları giydi.

Milli yıldızımız bu sezonun başında Galatasaray'dan ayrılarak Portekiz Ligi'nin güçlü ekibi Benfica'ya transfer oldu.

Benfica, Portekiz Ligi'nin 6.haftasında deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu maçta 2 asist yaptı.

Benfica'nın Galatasaray'dan transfer ettiği ve son haftaların en çok dikkat çeken ismi olan Kerem Aktürkoğlu performansıyla göz dolduruyor.

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performans ile Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekti.

3 maçta 2 gol attı

Kerem Aktürkoğlu yeni takımı Benfica formasıyla çıktığı 3 resmi maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.