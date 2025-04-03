Eski Galatasaraylı yeni takımında durdurulamıyor! 14 gol 7 asist..

Hüseyin Topuz

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu performansıyla göz dolduruyor.

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performans ile Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Futbola 2011 yılında Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem Aktürkoğlu, 2015 yılında İstanbul Başakşehir kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Başakşehir'le sözleşmesinin devam ettiği dört yıl boyunca hiç maça çıkamayan Kerem Aktürkoğlu kariyerinde daha sonra Bodrumspor, Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor ve Galatasaray formaları giydi.

Galatasaray'da gösterdiği performans ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu 2024/2025 sezonunun başında Benfica'ya transfer oldu.

Benfica'ya kısa sürede adapte olan milli yıldızımız gösterdiği performans ile adından söz ettiriyor.

Benfica, Portekiz Ligi'nin 27.haftasında sahasında Farense'yi 3-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu bu maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Benfica'nın Galatasaray'dan transfer ettiği ve son haftaların en çok dikkat çeken ismi olan Kerem Aktürkoğlu performansıyla adeta göz dolduruyor.

14 Gol 7 asist

Kerem Aktürkoğlu yeni takımı Benfica formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 14 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.