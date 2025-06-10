Eski Galatasaraylıdan tarihi imza! Yıllık 22 milyon Euro kazanacak

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Al Hilal gözünü bir dönem Galatasaray forması giyen Angelino'ya çevirdi.

Galatasaray'da 19 maçta forma giyen Angelino, 1 gol ve 1 asistlik performansı ile beklentilerin altında kalmıştı.

2024/25 sezonunda Roma formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Angelino, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Roma forması giyen Angelino ve kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından iki tarafla da anlaşmaya vardı.

Rekor maaş

Al Hilal'in İspanyol sol bek için 25 milyon euro bonservis ve oyuncuya yıllık 22 milyon euro maaş teklif ettiği aktarıldı.

28 yaşındaki Angelino'nun kısa süre içerinde sağlık testlerine girmesi beklendiği ifade edildi.



