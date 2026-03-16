Kadir Gecesi Özel TV programları 2026: ATV, Kanal D, TRT, Diyanet TV

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi, bu akşam dualar ve ibadetlerle idrak edilecek.

Milyonlarca kişi bu akşam semaya açılacak ellerle ve dillerdeki dualarla Kadir Gecesi’nin nurunu karşılamaya hazırlanıyor.

Kur’an-ı Kerim ziyafetlerinin, zikirlerin ve gönülleri titreten ilahilerin yankılanacağı bu mukaddes gecede, televizyon kanalları da özel yayın akışlarıyla evlerinize konuk oluyor.

İşte 2026 Kadir Gecesi özel yayın rehberi...

KADİR GECESİ TV PROGRAMLARI

Kanal D, TRT 1 ve ATV, izleyicileri manevi atmosferi güçlü içeriklerle buluşturacak.

Kanal D’de saat 19.30’da Kadir Gecesi Özel programı ekranlara gelecek.

TRT 1 ise saat 20.00’de Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Final bölümünü izleyicilerle buluşturacak.

Aynı saatte ATV’de de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel programı yayınlanacak.

Diyanet TV’de ise saat 19.35’te Kadir Gecesi Özel programı yayınlanacak. Ardından saat 21.00’de Mehmet Kemiksiz ile Dilden Gönüle Kadir Gecesi Özel programı yayınlanacak.