Milli ara tarihleri 2026: Mart 2026 milli ara ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

Futbol gündeminde gözler Mart ayındaki milli araya çevrildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off sürecinde A Milli Futbol Takımı’nın oynayacağı kritik karşılaşma, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

Türkiye, yarı finalde sahasında Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Tek maç üzerinden oynanacak bu önemli mücadele öncesinde ise “Milli ara ne zaman başlayacak?” ve “Türkiye-Romanya maçı ne zaman oynanacak?” sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar…

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off C Yolu yarı finalinde Romanya’yı ağırlamaya hazırlanıyor.

Kritik mücadele 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu)’ta tek maç üzerinden oynanacak. Galip gelen takım, adını finale yazdırarak Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

Maç, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MİLLİ ARA TARİHLERİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımı’nın maç takvimi netleşti. Milli ara, 16 Mart – 3 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanacak ve bu dönemde Türkiye’nin kritik karşılaşmaları oynanacak. Play-off maçlarıyla başlayacak bu süreç, Dünya Kupası yolundaki en önemli mücadelelerin gerçekleşeceği zaman dilimi olacak. Grup aşamasının son maçları ise yılın ilerleyen dönemlerinde yapılacak.