Kumandaların gizli güçleri çıktı: Bilinmeyen 6 özellik

Televizyon kumandaları, yıllar içinde gelişerek çok daha işlevsel hale geldi.

Günümüzde pek çok kumanda yalnızca kanal değiştirmek veya sesi kontrol etmekle sınırlı kalmıyor; gizli kısayollar, hızlı ayar menüleri ve pratik kullanım sağlayan farklı özellikler de barındırıyor.

Çoğu kullanıcı bu detayların farkında olmasa da, kumandalardaki bazı tuşlar televizyon deneyimini önemli ölçüde kolaylaştırabiliyor.

1. Hızlı Ayar Menüsü

Bazı kumandalarda dişli veya “Ayarlar” tuşuna uzun basıldığında televizyonun gizli ya da gelişmiş ayar menüsü açılabilir. Bu menü üzerinden görüntü modu, ses ayarı ve bağlantı seçeneklerine hızlıca ulaşılabilir.

2. Kanal Listesini Hızlı Düzenleme

Birçok televizyonda OK veya List tuşuna uzun basmak, kanal listesini düzenleme ekranını açar. Böylece kanalları silmek, taşımak veya favorilere eklemek çok daha hızlı yapılabilir.

3. Gizli Kısayollar

Bazı tuş kombinasyonları televizyonlarda farklı özellikleri açabilir. Örneğin:

Mute + Menü gibi kombinasyonlar servis veya bilgi menülerini açabilir.

Info tuşu yayın bilgilerini ve program detaylarını gösterir.

4. Sesli Komut Özelliği

Yeni nesil akıllı televizyon kumandalarında mikrofon tuşu bulunur. Bu tuş sayesinde televizyona konuşarak kanal aramak, uygulama açmak veya içerik bulmak mümkün olur.

5. Uygulamalara Tek Tuşla Erişim

Bazı kumandalarda Netflix, YouTube, Prime Video gibi uygulamalar için özel tuşlar bulunur. Bu tuşlar sayesinde menüye girmeden doğrudan uygulama açılabilir.

6. Ekranı Hızlı Kapatma

Bazı televizyonlarda Picture Off / Screen Off gibi bir özellik bulunur. Bu sayede ekran kapanırken ses çalışmaya devam eder. Özellikle televizyonu müzik dinlemek için kullananlar için oldukça pratiktir.