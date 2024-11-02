Et, balık, tavuk 3 yıl taze tutuyor! BİM’e vakum makinesi geliyor; işte fiyatı

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BİM, son yayınladığı yeni kataloguyla tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

8 Kasım tarihli katalogda dikkat çeken ürünlerden biri halı yıkama makinesi. Ev temizliğini pratik hale getiren bu cihaz, derin dondurucu ile birlikte mutfak ihtiyaçlarına da hitap ediyor.

Soğuk kış günleri için çift yönlü ısıtıcı ile konforu artırırken, vakum makinesi ile de yiyecekler uzun süre taze kalıyor.

Kişisel bakım alanında ise epilatör, kablosuz hoparlör, şarj edilebilir ağız duşu ve diş fırçası gibi ürünler, kullanıcıların günlük rutinlerini kolaylaştıracak.

Çocuklar için ise oyuncak çeşitleri dikkat çekerken, hem kadınlar hem de erkekler için terlik seçenekleriyle evde rahatlığın keyfi yaşanacak.

BİM’in bu yeni kataloğu, geniş ürün yelpazesi ile alışveriş severlerin yüzünü güldürecek! İşte BİM 8 Kasım indirim kataloğu…