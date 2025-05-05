Eta Aquarid meteor yağmuru 2025: Meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir?

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Gökyüzü meraklıları tarafından heyecanla beklenen yılın belki de en etkileyici doğa olaylarından biri olan Eta Aquarid meteor yağmuru için geri sayım başladı.

Halley kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıklardan oluşan bu meteor yağmurunu izlemek isteyenler araştırmalarına başladı.

Heyecanla beklenen bu doğa olayı hakkında en çok merak edilen “Türkiye’den izlenebilecek mi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir? İşte, detaylar…

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Eta Aquarid’ler, 5-6 Mayıs gecesi en yoğun evresine girecek. Saatte yaklaşık 40 meteorun görülebileceği bu doğa olayı, özellikle şehir ışıklarından uzak alanlarda çıplak gözle seyredilebilecek.

Uzmanlar, gözlem için en uygun zamanın gece yarısından sonraki saatler olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Her yıl Mayıs ayının ilk günlerinde en yoğun dönemine giren Eta Aquarid yağmuru, özellikle ışık kirliliğinden uzak bölgelerde çıplak gözle rahatlıkla gözlemlenebiliyor.

Bu meteor yağmuru, Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Türkiye'deki gözlemciler özellikle 5 Mayıs sabahı 03:00 ile gün doğumu arasında gökyüzünü izleyebilir.