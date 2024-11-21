Etleri lokum gibi yapıyor! ŞOK’a sac kavurma tavası geliyor; işte fiyatı

Haber Merkezi

ŞOK Market, 27 Kasım 2024 tarihinden itibaren evinizin her köşesine hitap eden büyük bir indirim kampanyasına başlıyor.

Mutfağınızdan ev tekstiline, pilates ekipmanlarından teknolojik ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesinde birbirinden cazip fırsatlar sizi bekliyor.

3 Aralık 2024 tarihine kadar sürecek bu büyük alışveriş haftasında, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla alabilirsiniz.

Bu kampanya kapsamında, Arzum kahve makinelerinden pilates setlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar çok sayıda popüler ürün büyük indirimlerle raflardaki yerini alacak.

ŞOK Market, hem evdeki ihtiyaçları karşılamak hem de keyifli bir alışveriş deneyimi sunmak için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Mutfakta pratiklik, evde konfor ve sağlıklı yaşam adına her şeyi bulabileceğiniz bu kampanya, alışverişinizi daha ekonomik hale getirecek.

İşte ŞOK 27 Kasım indirim kataloğu: