EURO 2024 ne zaman başlıyor? EURO 2024'e kaç gün kaldı?

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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımımızında yer alacağı EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
A Milli Takımımız F grubunda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.
Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya’nın ev sahipliğinde 10 farklı şehirde düzenlenecek.
2024 Avrupa Şampiyonası’nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.
Futbolseverler büyük bir heyecanla EURO 2024'ün başlayacağı tarihi bekliyor.
Peki, EURO 2024 ne zaman başlayacak? İşte EURO 2024'ün başlayacağı o tarih..
EURO 2024 ne zaman?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.