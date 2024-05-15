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EURO 2024 ne zaman başlıyor? EURO 2024'e kaç gün kaldı?

EURO 2024 ne zaman başlıyor? EURO 2024'e kaç gün kaldı? EURO 2024'ün ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte EURO 2024'ün başlayacağı tarih...