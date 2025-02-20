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EuroBasket 2025 elemeleri: Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket 2025 elemeleri: Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. maçında İtalya'yı konuk edecek. İşte maçın bilgileri...