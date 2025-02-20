EuroBasket 2025 elemeleri: Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında İtalya'yı konuk edecek.
Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan milli takımımız, şampiyonaya katılmaya hak kazandı.
B Grubu'nda averajla ikinci sırada yer alan millilerimiz, deplasmandaki müsabakada 87-80 mağlup olduğu İtalya'dan rövanşı almak istiyor.
Oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan ve 1'inden yenilgiyle ayrılan lider İtalya da 2025 Avrupa Şampiyonası bileti aldı.
Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Türkiye - İtalya maçı ne zaman?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan Türkiye - İtalya maçı saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye - İtalya müsabakası, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.