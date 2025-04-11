Eurovision 2025 ne zaman, hangi ülkede? Türkiye Eurovision'a katılacak mı?

Yağmur Uçar

Eurovision Şarkı Yarışması, Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen ve Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası bir şarkı yarışmasıdır.

İlk kez 1956 yılında İsviçre'nin Lugano şehrinde düzenlenen yarışma, o günden bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Eurovision Şarkı Yarışması, katılan ülkelerin belirlediği sanatçıların, kendi ülkelerini temsil eden şarkıları seslendirdiği bir etkinliktir. Her ülkenin yarışmaya tek bir şarkı ile katılma hakkı vardır.

En son 2012 yılında Can Bonomo ile Eurovision'a katılan Türkiye, 2013 yılında aldığı 'katılmama' kararı aldı.

Bu seneki yarışmaya dair detaylar ise merak konusu oldu.

Peki, Eurovision 2025 ne zaman, nerede yapılacak? Türkiye katılacak mı? İşte bilgiler...

EUROVISION 2025 NE ZAMAN

2025 Eurovision Şarkı Yarışması, 13-17 Mayıs 2025 tarihlerinde İsviçre'nin Basel şehrinde gerçekleştirilecektir.

Yarışma, Basel'deki St. Jakobshalle arenasında düzenlenecek olup, büyük final 17 Mayıs 2025 tarihinde yapılacaktır.

TÜRKİYE KATILACAK MI

Bu yılki yarışmaya toplam 38 ülke katılacak; ancak Türkiye, 2013 yılından bu yana olduğu gibi bu yıl da yarışmaya katılmama kararı almıştır. Bu kararı, 2025 yılında da sürdürmesi bekleniyor.