Ev hanımları yaşadı: Bakın hangi temizlik kaç kalori yaktırıyor

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), sağlıklı bir yaşam için haftada en az 150 dakika egzersiz yapılmasını öneriyor.

Ancak spor salonuna gitmek yerine, evdeki temizlik işleriyle de bu hedefi rahatlıkla yakalayabilirsiniz.

Ev işleri, yaşam alanınızı temizlemenin ötesinde, vücudunuzu çalıştırarak fiziksel gücünüzü artırır ve metabolizmanızı hızlandırır.

Bu da sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olur. Süpürme, cam silme ve toz alma gibi basit görevlerle kalori yakarak günlük egzersiz hedefinize ulaşabilirsiniz.

Peki hangi ev işi ne kadar kalori yaktırıyor?

EV SÜPÜRMEK

Ortalama 79 kilo ağırlığındaki bir kişi, 30 dakika boyunca elektrikli süpürgeyle evini temizlediğinde yaklaşık 80 kalori yakabiliyor. Eğer süpürme sırasında bacaklarınızı daha fazla çalıştırarak parmak uçlarınızda durur veya çömelerek yaparsanız, bu kalori miktarı daha da artabilir.

EV TOPLAMAK

Evinizi toplarken sadece estetik değil, kalori de yakıyorsunuz! 79 kilo ağırlığında bir kişi, bir saat boyunca eşyalarını toparladığında yaklaşık 238 kalori harcıyor. Eğer daha ağır eşyalar taşırsanız, bu sayı 588 kaloriye kadar çıkabilir.

TOZ ALMAK

Evde toz almak belki sıkıcı bir iş gibi görünebilir, ancak bir saatlik toz alma işlemi, 159 kalori yakmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, cam silme gibi daha yoğun temizlik işlemleri, saatte 318-378 kaloriye kadar enerji harcamanızı sağlayabilir.

ÇAMAŞIR KATLAMAK

79 kilo ağırlığındaki bir kişi, bir saat boyunca çamaşır katladığında yaklaşık 159 kalori yakar. Ağır çamaşır sepetlerini taşırken bacak kaslarınızı kullanarak belinizi koruyabilirsiniz.