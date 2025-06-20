Ev hanımlarının sırrı: Perdeleri bembeyaz yapan yöntem

Evlerde en çabuk kirlenen ve zamanla sararan eşyaların başında perdeler geliyor. Özellikle sigara dumanı, toz ve güneş ışığı gibi etkenler, perdelerin kısa sürede eski canlılığını yitirmesine neden oluyor.

Ancak ev hanımlarının sıkça başvurduğu doğal bir yöntem, bu soruna kökten çözüm sunuyor.

Çamaşır makinesine deterjanla birlikte ekleyeceğiniz bu basit malzeme, perdelerinizi ilk günkü beyazlığına kavuşturuyor.

Üstelik pahalı temizlik ürünlerine gerek kalmadan! İşte perde beyazlatmada etkili olan o mucize yöntem…

Gerekli Malzemeler:

- 1 çay bardağı karbonat

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 çay bardağı sirke (isteğe bağlı)

- Çamaşır deterjanı (her zamanki miktarda)

Uygulama Adımları:

- Perdelerinizi makineye yerleştirin.

- Eğer çok kirliyse, önceden suda biraz bekletmeniz etkili olur.

- Deterjan gözüne normal çamaşır deterjanınızı koyun.

- Üzerine 1 çay bardağı karbonatı doğrudan tamburun içine serpin.

- 1 yemek kaşığı toz şekeri de tambura ekleyin.

- Bu, perdelerin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

- Eğer ekstra hijyen ve ferahlık isterseniz, yumuşatıcı gözüne 1 çay bardağı beyaz sirke ekleyin.

- Makineyi 30-40 derecelik kısa bir programda çalıştırın. Perdeleri sıkma modunda uzun süre döndürmeyin.

- Yıkama sonrası perdelerinizi nemliyken asın, böylece kırışmadan kururlar.