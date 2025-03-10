Ev sahipleri dikkat! O hatayı yapan yandı: Cezası 20 milyon TL

Haber Merkezi

Son dönemde kira artışlarında yüzde 25 sınırının kalkması ve TÜFE oranına bağlı artışların devreye girmesi, bazı ev sahiplerinin daha fazla vergi ödememek için yeni yöntemler geliştirmesine yol açtı.

Kimi ev sahipleri, kirayı düşük göstererek ya da kira kontratı yapmaktan kaçınarak maliyeyi yanıltmaya çalışıyor. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu ekipleri, kayıt dışı kira ödemelerine karşı yoğun bir denetim süreci başlattı.

Vergi kaçağı ile mücadelede CİMER, Gelir İdaresi Başkanlığı ve vergi ihbar hatlarına gelen şikayetlerin artması, bu konuya yönelik incelemeleri hızlandırdı. Bakanlık, özellikle kontrat yapılan tutarla banka üzerinden yatırılan kira miktarı arasındaki farkları mercek altına alıyor.

Bazı ev sahiplerinin kira ödemelerinin bir kısmını banka yoluyla gösterip kalan kısmını elden alarak vergi kaçırdığı tespit edildi. Bu tür usulsüzlükler hem ev sahipleri hem de kiracılar için büyük mali cezalar doğurabilir.

EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR İÇİN AĞIR CEZALAR GELİYOR

Yeni denetim sürecinde, tespit edilen kayıt dışı kira gelirleri için vergi aslı, vergi ziyaı cezası ve faizlerle birlikte yüksek meblağlara ulaşan cezalar kesilecek. Usulsüzlük yapan ev sahiplerine 20 milyon TL’ye kadar ceza kesilebileceği belirtiliyor.

Kiracılar da bu sürecin dışında değil! Kira bedelini elden ödeyen kiracılar da mali sorumluluk taşıyacak ve ceza alabilecek. Bu yüzden Maliye Bakanlığı, tüm kira ödemelerinin banka veya PTT üzerinden yapılması gerektiğini hatırlatıyor.