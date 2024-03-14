Ev yapımı sarımsak kürü ile saç dökülmesine son! İşte o mucize kür... Sarımsaklı kür ile saç dökülmesini durdurmak ve dökülen saçları geri kazanmak mümkün. İşte saç dökülmesini önleyen doğal kür...

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Saç dökülmesi hem erkeklerin hem de kadınların ortak sorunları arasında yer almaktadır.

Farklı sebeplerden dolayı yaşanan saç dökülmesini önlemenin bazı doğal yolları bulunuyor.

Saç dökülmesini durdurmak için ve dökülen saçları yeniden çıkartmak için çözüm arayanlar doğal kürlere başvuruyor.

Bu doğal kürlerden biride sarımsak ile hazırlanan doğal kürdür. Bu kür saçların dökülmesini durdurarak yeniden çıkmasını sağlıyor.

İşte o doğal kür...

1-2 baş sarımsağı blenderde ezip suyunu çıkarın ve eczaneden temin edebileceğiniz E vitamini serumunu kırıp içine ekleyin.

Saç seyrelmesi olan bölgelere sürerek kafa derinize iyice yedirin. 30 dakika sonra saçlarınızı ılık suyla yıkayın.

Bu işlemi haftada 1-2 kez uygulayın. Bu işlem saçların dökülmesini önleyip yeni saçların çıkmasına yardımcı olur.