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Evcil hayvan sahipleri dikkat: Evinde o marka maması olan atıyor! Market raflarından tek tek toplatılıyor

Evcil hayvan sahipleri dikkat: Evinde o marka maması olan atıyor! Market raflarından tek tek toplatılıyor Türkiye ve Dünya genelinde kedi sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. O marka kedi mamalarında zararlı madde tespit edildi. Market raflarından toplatılmaya başlandı.