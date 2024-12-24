Evcil hayvan sahipleri dikkat: Evinde o marka maması olan atıyor! Market raflarından tek tek toplatılıyor

Dünya genelinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açması nedeniyle toplatılan ürünler arasında bu kez kedi sahiplerini yakından ilgilendiren o mama markası da eklendi.
FIDES PETFOOD Fransa üreticisinden son kullanma tarihi 7 Mayıs 2026 olan 750 g'lık torbadaki Multi-Fit It's Me Scarlet Sensitive Turkey kedi mamasında salmonella tespit edildi.
Söz konusu mamalar hakkında yapılan uyarılar sonucunda kedi sahiplerinin derhal söz konusu mamayı kullanmayı bırakmaları aktarıldı.
MARKETLERDEN TOPLATILIYOR!
Almanya'daki marketlerden toplatılmaya başlanan mamayla ilgili müşteriler uyarılar yapıldı. Söz konusu ürünleri satış noktalarına iade etmeleri halinde satın alma ücretlerini geri alabilecekleri açıklandı.
Geri çağrılmadan etkilenen ürünün bilgileri:
Multi-Fit kedi maması It's Me Scarlet Sensitive Turkey
İçerik: 750 g torba
Ürün numarası: 1273309003
Son kullanma tarihi: 7 Mayıs 2026
Seri numarası: C2411060039