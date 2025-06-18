Evcil hayvanı olanlar dikkat: Tehlike saçan mamaların satışı yasaklandı! Raflardan kalkıyor

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Almanya’da faaliyet gösteren Kaufland market zincirinin kendi markasıyla satışa sunduğu kedi mamaları hakkında toplatılma kararı alındı.

Yapılan incelemlerde “K Carinura Premium Pastete reich an Rind und mit Hühnerleber” adlı yaş mamanın bazı partilerinde plastik madde bulunabileceği şüphesi nedeniyle kedilere verilmemesi konusunda uyarılar yapıldı.

Kedilerde iç kanama ya da sindirim sistemi hasarına yol açma tehlikesi bulunan bu mamaların iade edilmesi ya da imha edilmesi istendi.

FİŞ GEREKMEDEN İADE EDİLEBİLİYOR!

Üretici firma olan Ospelt Petfood GmbH tarafından yapılan açıklamada, 85 gramlık ambalajlarda satışa sunulan ürünün 18 ve 19 Mart 2026 son tüketim tarihine sahip partilerinde plastik yabancı cisim bulunabileceği ihtimalinin göz ardı edilemediği belirtildi.

Market zinciri, uyarı sonrası ilgili ürünün satışını derhal durdurduğunu ve iade sürecini başlattığını belirtti. Ürünü satın alan müşterilerin ise, herhangi bir fiş ya da belge göstermeksizin ürünleri Kaufland mağazalarına iade ederek paralarını geri alabilecekleri vurgulandı.