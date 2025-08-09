Evde bakım maaşı 2025 Ağustos ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı alan binlerce kişi, ödemelerin yatırılıp yatırılmadığını merak ediyor.

Bu yıl memur maaş zammı oranında güncellenen evde bakım ücretleri, hak sahiplerinin hesaplarına zamlı olarak aktarılacak.

Yetkililer, vatandaşların e-Devlet üzerinden “Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranından kendi illerine ait ödeme tarihlerini anlık olarak kontrol edebiliyor.

Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri:

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı.

Ödemeler, her ay 15 ile 31 tarihleri arasında, illere göre belirlenen günlerde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Ağustos ayı takviminin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki artışın ardından sosyal yardım ödemelerinin de yükseldiğini duyurdu. Bu kapsamda evde bakım maaşı 10 bin 125 TL’den 11 bin 702 TL’ye çıkarıldı.