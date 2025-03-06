Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2025 Mart ayı ödeme takvimi

Haber Merkezi

Evde bakım aylığı ödemeleri, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler ile onlara destek olan aileler için büyük önem taşıyor.

Her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler, maddi açıdan zorluk çeken vatandaşlara önemli bir destek sağlıyor.

Mart 2025 evde bakım maaşı ödemeleri için gözler, ödemelerin ne zaman yapılacağına çevrilmiş durumda.

Vatandaşlar, "Mart ayı evde bakım ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 2025 Mart ayı evde bakım maaşları ödeme takvimi…

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu ödemelerin önümüzdeki günlerde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması bekleniyor.

Evde bakım maaşları, her ayın 15’i ile 31’i arasında belirli bir takvim doğrultusunda yatırılıyor. Ancak ödeme tarihleri, iller arasında değişkenlik gösterebiliyor.

NASIL SORGULAMA YAPILIR?

Vatandaşlar, ödemeleri e-Devlet sistemi üzerinden veya SMS ile sorgulayabiliyor.

e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına giderek, ödeme durumunu öğrenebilirsiniz. Bu sorgulama ekranı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.