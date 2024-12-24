Evde bunu yapan yandı: Cezası 11 bin TL

Haber Merkezi

Bakanlığın 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çevre Kanunu'na aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2025 yılında verilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 artırıldı.

Cezalar arasında apartman sakinlerini ilgilendiren bir detay da yer aldı.

GÜRÜLTÜ CEZASI

Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı 11 bin 035, ulaşım araçları için 33 bin 326, iş yerleri ve atölyeler için 111 bin 361, fabrika ve şantiye için de 334 bin 297 lira olacak.

Eğlence gürültüsünün cezası da 334 bin 297 lira olarak belirlendi.