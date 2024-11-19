Evde spor dönemi başlıyor: BİM’e koşu bandı, bisiklet, mekik sehpası geliyor… BİM 27 Kasım Aktüel

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Türkiye genelinde binlerce mağazasıyla hizmet veren BİM, her yeni kataloğunda sunduğu fırsatlarla müşterilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu kez, spor aletlerinden beyaz eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle karşımıza çıkıyor.

BİM, yeni kataloğunda koşu bandı, spinbike, mekik sehpası gibi spor ekipmanlarının yanı sıra, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve çamaşır kurutma makinesi gibi beyaz eşya ürünlerini de sunuyor.

BİM’in bu özel kataloğunda yer alan her bir ürün, hem kaliteli hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Evde spor yapmayı sevenler için ideal seçenekler sunan BİM, aynı zamanda ev ihtiyaçlarını da karşılayacak pratik ürünlerle tüketicilerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

İşte BİM 27 Kasım indirim kataloğu...