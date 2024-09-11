Evde tebeşir bulundurmak bakın ne işe yarıyormuş... Eskiden okul denildiğinde ilk akla şüphesiz tebeşir gelirdi. İlerleyen teknolojiyle birlikte okullarda tebeşir kullanımı yok denecek kadar azalsa da evde bulundurmak çeşitli etkiler sunuyormuş.

Haber Merkezi

Okulların olmazsa olmaz malzemeleri arasında yer alan her ne kadar şimdilerde kullanılmıyor olsa da tebeşirler evde de çeşitli kullanım alanları vardır.

Özellikle de kıyafetlerde oluşan ve oldukça can sıkıcı olan o lekelerin giderilmesinde etkili olan tebeşirin etkisini öğrendikten sonra evinizden eksik etmeyeceksiniz.

Tuzu rafa kaldıran bu yöntemle en sevdiğiniz kıyafetleri o lekelerden anında kurtaracak.

TUZ YERİNE TEBEŞİR KULLANIN

Hiç beklemediğiniz bir anda en sevdiğiniz kıyafetin üzerine yağ sıçraması oldukça can sıkıcı olan durumların başında gelir. Yağ damladığı anda uygulanan pratik yöntemlerden biri olan tuzu artık rafa kaldırmanın vakti geldi.

Yağ lekesinin üzerine tuz serpmekten daha etkili olan tebeşir bakın yağ lekesini anında nasıl çıkartıyormuş.

Yağ sıçrayan kıyafetinizi hemen çıkartın ve yağlı bölgeye tebeşiri iyice sürün. Bir süre beklettikten sonra elinizde çitileyerek tebeşiri temizleyin. Yağ lekesinin nasıl kaybolduğunu görecek ve evinizden tebeşiri eksik etmeyeceksiniz.