Evde varsa hemen atın! Bu koku hamam böceklerini çekiyor

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Hamam böcekleri, genellikle çöp konteynerlerinin etrafında, bodrum havalandırmalarında ve apartman girişlerinde sıklıkla karşılaşılan haşerelerdir.

Sokakta görüldüklerinde büyük bir sorun yaratmasalar da, evlere girmeleri durumunda tedirginlik yaratabilirler.

Evde bu böcekleri görmek, birçok kişiye rahatsızlık verir çünkü hijyenle ilgili kaygıları artırabilir ve evin sağlığını tehdit edebileceklerini düşündürür.

Peki, hamam böcekleri evlere nasıl girer?

BU KOKU BÖCEKLERİ ÇEKİYOR

Evlerde uzun süre bekletilen çöpler, özellikle kokmuş olanlar, hamam böcekleri için birer yiyecek kaynağı olabilir. Bu tür çöpler, hamam böceklerini evinize çekebilecek en yaygın faktördür.

Hamam böceklerinin evinize yaklaşmasını istemiyorsanız, evdeki çöpleri zamanında ve düzenli olarak boşaltabilirsiniz.

Ayrıca evlerdeki yüksek nem oranı, hamam böceklerinin ilgisini çekebilir. Özellikle nemli bölgelerde, özellikle bodrum ve banyolarda daha fazla görünürler.

Hamam böcekleri, gıda ve su bulmak için evlere girebilirler. Yere dökülen sıvılar, yemek artıkları veya açıkta bırakılan yiyecekler de hamam böceklerini cezbeden faktörlerdir.