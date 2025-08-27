Evde yapılan konserve tehlike saçabilir! Bozuk domates konservesi nasıl anlaşılır?

Evde hazırlanan konserveler hem ekonomik hem de sağlıklı bir yöntem olarak tercih ediliyor.

Ancak özellikle domates konservesi yaparken dikkat edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek durumlar ortaya çıkabiliyor.

Bozuk domates konservesini tüketmek gıda zehirlenmesine, hatta botulizm gibi tehlikeli hastalıklara sebep olabiliyor.

Peki, ev yapımı domates konseresinin bozuk olduğu nasıl anlaşılır? İşte dikkat edilmesi gereken işaretler...

Bozuk bir domates konservesi açıldığında kötü koku, renk değişikliği ve kapağında bombe (şişme) görülmesi en önemli belirtiler arasında yer alıyor.

Ayrıca kapağı açıldığında fışkırma ya da gaz çıkışı olması da bozulmanın işareti sayılıyor. Uzmanlar, bu tür konservelerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Besin zehirlenmelerine yol açabilen bozuk konserveler, botulizm gibi ölümcül hastalıklara dahi neden olabiliyor.

Bu nedenle evde yapılan domates konservelerinde hijyen kurallarına uyulması, kaynatma ve saklama yöntemlerinin doğru uygulanması büyük önem taşıyor.