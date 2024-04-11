Evin bir köşesine tuz ve sirkeyi karıştırarak koyun, bakın neler oluyor izleyin… Son zamanlarda enerji konuları sıkça konuşulup aynı zamanda araştırılmaya devam ediliyor. Evin enerjisinin nasıl temizlendiği ise en merak edilen noktaların başında geliyor. Enerji temizleme yöntemleri arasında gelen tuz ve sirke karıştırıldığında bakın ne işe yarıyormuş…

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Günlük yaşantımız arasında sıkça konuşulan ve büyük bir yer tutan konular arasında enerji ilk sıralarda yer alıyor. Enerji hakkında yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda da çeşitli kötü enerji temizleme yöntemleri bulunuyor.

Pozitif veya negatif enerjiyi dengelemek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Özellikle de yaşam alanlarımız yani evimizdeki negatif enerjiyi yok etmek için en sık araştırılan konuların başında geliyor.

Araştırmalar sonucunda en belirgin yöntemlerde kullanılan temel ürünler arasında sirke ve tuz büyük bir öneme sahip. Peki kötü enerjiyi temizleme de tuz ve sirke ne kadar etkili? Karıştırılarak uygulandığında ne işe yarar?

Tuz ve sirkeyi karıştırıp bir kenara koyun…

Dünyanın birçok kültüründe çağlardan beri enerjisel temizlikler yapılmaktadır. Bu temizlik yöntemlerinden biri de tuz ve sirke karışımıyla ev enerjisinin temizlenmesidir.

Bir cam bardağa bir tatlı kaşığı tuz ve yarıya kadar sirke doldurun. Ardından aynı miktarda su ekleyerek bardağı tamamlayın.

Bu karışımı özellikle evinizin görünmeyen bir köşesine yerleştirin çünkü kötü enerjiler genellikle kuytu köşelerde birikmeye meyillidir. 24 saat sonra, karışımın içine çekilen negatif enerji sayesinde evinizin enerjisi temizlenecek ve dengelenecektir.

Eğer suyun renginde bir değişim olursa (örneğin kararma veya lekelenme), hemen değiştirip yenileyin. Ancak herhangi bir değişim olmazsa, ilk haftalarda birkaç günde bir değiştirin ve sonra bunu rutin hale getirerek daha uzun aralıklarla yenileyebilirsiniz.