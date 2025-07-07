Evinde olan atıyor! Bu marka çaylarda gıda boyası tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ekim 2024 itibariyle gıdada hile yapan firmalar resmi internet sitesi üzerinden yayınlamaya devam ediyor.

Söz konusu denetimler kapsamında market raflarında yer alan pek çok gıda yapılan çeşitli hileler nedeniyle raflardan kalkıyor.

Bakanlığın resmi sitesi üzerinden düzenli olarak güncellenen taklit ve tağşişi listelerine son olarak eklenen çay markası şaşırttı.

İstanbul Küçükçekmece’de faaliyet gösteren KALE Tüketim Maddeleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen siyah çaylarda gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.

TÜKETMEYİ DERHAL BIRAKIN!

Yapılan incelemeler sonucunda market raflarında "Filiz Siyah Çay" adıyla yer alan çayları 003 parti numarasında tespit edilen gıda boyası nedeniyle ürünün satışı yasaklandı.

Yetkililer söz konusu ürünün uzun süreli kullanımlarda ciddi sağlık sorunlara yol açabileceğini belirterek satın alanların ise tüketimi derhal bırakmaları konusunda uyarılarda bulundu.