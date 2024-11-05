Evinde olanlar dikkat! Tasarruflu diye alınıyor, ölüme neden olabiliyor...

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Evlerde, iş yerlerinde ve hatta birçok yerde hemen herkes tasarruflu ürünler almayı tercih eder. Enerji tasarrufu sağlayan birçok çeşit ürün vardır.

Ancak şüphesiz en çok kullanılan tasarruflu ürün hemen her yerde de tercih edildiği gibi ampullerdir.

Herkesin tasarruf nedeniyle tercih ettiği bu ampuller hakkında uzmanlardan çarpıcı bir açıklama geldi. Kullanımı sırasında herhangi bir zararı olmayan bu ampuller kırıldığı zamanda bakın nasıl tehlikeler saçıyormuş.

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Enerji tasarruflu ampuller kullanımı sırasında herhangi bir soruna neden olmuyorken kırıldığında adeta bir zehre dönüşüyormuş.

Enerji tasarruflu ampuller daha az elektrik harcarken gözü de yormaması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilir. Ancak, bu ampulleri kullanırken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan uzmanlar kırılması durumunda civa zehirlenmesine neden olduğunun altını çizdi.

Kullanılan ampullerin içinde bulunan civanın zehirlenmeye yetecek miktarda olduğunu belirten uzmanlar, ağır metal olması nedeniyle toksik etkilere yol açabildiğini de belirtti.

Civaya maruz kalan kişilerde baş ve eklem ağrıları hassasiyet, anksiyete, sinir sistemi tutulumları gibi problemler görülebiliyor. Beyin bariyerini etkileyen civa, sinir sistemi bulgularıyla birlikte ortaya çıkıyor.