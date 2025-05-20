Evlenecek çiftlere müjde: Geri ödemesiz 30 bin TL destek verilecek

Haber Merkezi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yuva kurma sürecine destek olmak amacıyla önemli bir sosyal yardım projesini hayata geçirdi.

Belediye, ilk evliliğini yapacak vatandaşlara tek seferlik 30 bin TL maddi yardım sağlayacağını açıkladı.

"Yakın Kart" sistemi üzerinden verilecek olan bu destek, şehirde evlilik hazırlığı yapan genç çiftler için adeta can suyu olacak.

Peki, kimler faydalanabilecek? İşte başvuru şartları ve detayları…

BAŞVURU ŞARTLARI

Destekten yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. Programdan faydalanmak isteyenlerin:

Balıkesir il sınırları içinde ikamet ediyor olması,

İlk kez evleniyor olması,

Yeni evlenmiş ya da evlilik hazırlığında olması gerekiyor.

Destek programına başvurular 1 Haziran 2025 tarihine kadar sürecek. Başvurular, 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden gerçekleştirilecek.