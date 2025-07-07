Evlenmeyen yandı! Bekarlık vergisi geliyor

Kuzey Makedonya’da ülkenin demografik tablosuna karşı radikal adımlar atılıyor. Hükümet tarafından değerlendirmeye alınan yeni adım bekar vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden birinin demografik çöküş olduğunu söyledi.

Aile yapısının ve doğum oranlarının ulusal öncelik haline getirilmesi gerektiğini savunan Mickoski, bu çerçevede “evlenmeyenlere ilave vergi” gibi radikal uygulamaların değerlendirildiğini açıkladı.

EVLENMEYEN VE YALNIZ YAŞAYANLARI KAPSAYACAK

Mickoski tarafından değerlendirilmeye alındığı aktarılan bekarlık vergisinin, evlenmeyen ve yalnız yaşayan yetişkinlere uygulanabileceğinin ancak henüz değerlendirme aşamasında olduğunun altı çizildi.

Ciddi şekilde ele alındığı belirtilen uygulamanın, aileyi ve çocuk sahibi olmayı özendiren daha büyük bir stratejinin parçası olacağını vurguladı.